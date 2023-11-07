الجامعات تستعد لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2023-2024

تستعد الجامعات المصرية لإطلاق انتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2023/2024، والمتوقع أن تكون خلال نهاية الشهر الجاري وفق الموعد المقرر لها عقب بدء العام الدراسي بستة أسابيع، في الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعدها رسميا حتى الآن.

استعدادات جامعة القاهرة لانتخابات اتحاد الطلاب

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن اتحاد الطلاب مسؤولية كبيرة على الطلاب ولا بد من أن يكون الطالب الذي يترشح للانتخابات خدم الكلية والطلاب في سنوات عديدة من النشاط، وهذا شرط أساسي ضمن شروط الترشح والقبول.

وأكد الخشت تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج، مشددا على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

جامعة حلوان

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تستعد خطة انتخابات اتحاد الطلاب مجهزة منذ بدء العام الدراسي الجديد 2023/2027، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لخوض انتخابات شفافة بارادة الطلاب لزملائهم الذين يمثلونهم، ويكونوا صوتهم كما يقوم الطلاب من اتحاد الطلاب بالسنوات الماضية بمساعدة الطلاب وتعريفهم علي مهمام كل لجنة حتي يسهل عليهم الاختيار.

شروط التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب

وتكون شروط التقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، كما أقرتها لائحة انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية، وهى:

أن يكون الطالب المتقدم للترشح متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

وأن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلًا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

وأن يكون مستجدًا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

وأن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

و ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.