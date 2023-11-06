الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: الاستشعار من البُعد تبحث أطر التعاون العلمي مع الأرجنتين

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية عقد الشراكات والتعاون مع دول العالم المختلفة في المجالات العلمية، مشيرًا لانعكاس ذلك على جودة وتطوير البحث العلمي، والتكامل مع الجهات الخارجية واكتساب المزيد من الخبرات العلمية.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، خوسيه ألبيرتو فلوريس فلاسكو نائب رئيس البعثة لسفارة الأرجنتين في القاهرة والوفد المُرافق له؛ لبحث أطر التعاون المُشترك في تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد وتطبيقاتها لخدمة التنمية بما يُفيد مصلحة البلدين.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور إسلام أبو المجد على عُمق العلاقات المصرية الأرجنتينية في مختلف المجالات، وعلي رأسها المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا على ضرورة العمل على توطيد هذه العلاقات بما يحقق المصالح المُشتركة للبلدين.

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وأوضح  أبوالمجد، أنه تم استعراض قدرات وإمكانات مصر والأرجنتين في مجال تكنولوجيات الفضاء والأقمار التي تم إطلاقها من قبل، وتناول أفكار صناعية لتصوير الأرض ونماذج للرصد والمراقبة لإتاحة معلومات تساهم في إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لتطبيقات هذه التكنولوجيات والاستشعار من البُعد في مجالات الزراعة والغذاء والمياه والمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والتغيرات المناخية، مضيفًا أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة تبادل الخبرات العلمية بين البلدين، والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة لمراقبة الزراعات والتغيرات في استخدام الغطاء الأرضي والتغيرات المناخية، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة لشباب الباحثين.

ومن جانبه أكد السيد/ خوسيه فلاسكو حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في ظل عمق العلاقات المصرية الأرجنتينية، وبما يعود بالنفع على البلدين في تحقيق التنمية المستدامة بشتى المجالات العلمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تنظيم "ويبينار" لتنظيم مناقشة بين خبراء من الأرجنتين وخبراء من الهيئة، لوضع الأطر الملائمة لتنفيذ مشروعات مشتركة لخدمة خطط التنمية بالبلدين.
 

المجالات العلمية تطوير البحث العلمي الخبرات العلمية الهيئة القومية للاستشعار من الب عد سفارة الأرجنتين

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