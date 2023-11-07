الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأونروا": هناك احتمالات لحدوث مجاعة فى قطاع غزة

الأونروا
الأونروا

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، إن هناك احتمالات كبيرة لحدوث مجاعة في قطاع غزة، ومزيد من التدهور للوضع الإنساني في القطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك تهديدا حقيقيا لتوقف كافة الخدمات المقدمة في القطاع، بسبب أزمة نفاذ الوقود.

وأضاف أبوحسنة، اليوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن الوقود الموجود في قطاع غزة، موجود لدينا نحن في الأونروا، ونحن نوزع هذا الوقود على المخابز والمشافي والأماكن التي تحتاجه لتقديم الخدمات، مؤكدًا أن هذا الوقود بعد أيام سينفد، واليوم سمعنا رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه لن يسمح بدخول الوقود إلى غزة، مشيرًا إلى أن هذا يعد حكمًا بالإعدام على كل من في القطاع.

وأوضح، أبوحسنة، أن القطاع لا يوجد به مياه صالحة للشرب، والناس تشرب مباشرة من الأبيار الملوثة، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن مجاعة كبيرة في قطاع غزة، بالتزامن مع القصف المستمر، بالإضافة إلى خطورة الجثامين تحت الأنقاض، خاصة أن غزة لا يوجد بها وسائل لرفع الركام.

في المساء مع قصواء الأونروا قطاع غزة نفاذ الوقود

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