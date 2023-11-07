الولايات المتحدة: نرفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة

قال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض إعادة احتلال إسرائيل لغزة، معتبرًا أيضًا أنه لا يمكن أن تكون الإدارة المستقبلية لقطاع غزة من قِبل حركة حماس.

أضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي من داخل البيت الأبيض: "إن إعادة احتلال غزة من قِبل إسرائيل ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وقال كيربي:"لا يمكن لحماس أن تكون جزءًا من المعادلة" بشأن إدارة ​​غزة، مردفًا: "لا يمكننا العودة إلى 6 أكتوبر"، أي اليوم السابق لتسلل عناصر حركة حماس للحدود إلى جنوب إسرائيل.

البيت الأبيض يتمسك بدعم حرب إسرائيل على غزة

ويتمسك البيت الأبيض بخطته المتمثلة في حث إسرائيل على اختيار أهدافها في غزة بعناية، مع الاعتراف بأن "عدة آلاف" من المدنيين الفلسطينيين قُتلوا في المنطقة المحاصرة.

وتواصل إدارة بايدن رفض التصديق العلني على عدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة، بينما تقول إن الولايات المتحدة ليس لديها عدد مؤكد من القتلى للحديث عنه كادعاء مضاد.

واعترف كيربي بأنه "من المروع رؤية صور الأطفال الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض في غزة"، قائلًا: "ولا سيما أن العديد منهم لم ينجوا من القصف الإسرائيلي للقطاع".