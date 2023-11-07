رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه على اتصال مستمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، معبرًا عن شكره وتقديره لدعم "بايدن" والولايات المتحدة لإسرائيل.

وتعهد نتنياهو بالتدمير الكامل لقدرات حماس في السيطرة على قطاع غزة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف نتنياهو: "إنني أناشد مواطني غزة، الاتجاه جنوبًا، وأعلم أنكم تفعلون ذلك بالفعل، أكملوا التحرك نحو الجنوب، لأن إسرائيل لن تتوقف، ليس هناك دخول للعمال ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا إلى ديارهم".

ويقول نتنياهو إن حزب الله "بدأ بالمشاركة في هذه الحرب"، محذرًا من أنهم "سيرتكبون خطأ العمر" إذا فعلوا ذلك.

كما أكد أنه لن يقبل حقيقة مفادها أن "حماس وحزب الله" سوف "يؤذون مواطني" إسرائيل، متعهدًا أنه في هذا الوقت سيقوم "بالانتقام بالنار".

كما أشار إلى إجرائه مباحثات مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن المحتجزين في غزة، مطالبًا بزيارة الأخير للمحتجزين على الفور، للتأكد من أنهم بصحة جيدة.