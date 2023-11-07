الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه على اتصال مستمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، معبرًا عن شكره وتقديره لدعم "بايدن" والولايات المتحدة لإسرائيل.

وتعهد نتنياهو بالتدمير الكامل لقدرات حماس في السيطرة على قطاع غزة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف نتنياهو: "إنني أناشد مواطني غزة، الاتجاه جنوبًا، وأعلم أنكم تفعلون ذلك بالفعل، أكملوا التحرك نحو الجنوب، لأن إسرائيل لن تتوقف، ليس هناك دخول للعمال ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا إلى ديارهم".

ويقول نتنياهو إن حزب الله "بدأ بالمشاركة في هذه الحرب"، محذرًا من أنهم "سيرتكبون خطأ العمر" إذا فعلوا ذلك.

كما أكد أنه لن يقبل حقيقة مفادها أن "حماس وحزب الله" سوف "يؤذون مواطني" إسرائيل، متعهدًا أنه في هذا الوقت سيقوم "بالانتقام بالنار".

كما أشار إلى إجرائه مباحثات مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن المحتجزين في غزة، مطالبًا بزيارة الأخير للمحتجزين على الفور، للتأكد من أنهم بصحة جيدة.

جو بايدن الولايات المتحدة قطاع غزة نتنياهو بايدن اطلاق النار سكان غزة حماس

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سبب تغير الخطاب الإسرائيلى حول المحتجزين لدى حماس

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟