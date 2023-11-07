سكوتلاند: لا توجد أسباب لدعم حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين

علمت صحيفة الجارديان البريطانية أن سكوتلاند يارد لا تعتقد أن لديها أسبابًا لدعم فرض حظر على المظاهرة المؤيدة لفلسطين المخطط لها في وسط لندن في يوم الهدنة.

وتقول المصادر إن العتبة القانونية اللازمة والتي تتطلب معلومات استخباراتية تشير إلى خطر حدوث اضطراب خطير، لم يتم الوفاء بها بعد.

وتضغط الحكومة على شرطة العاصمة لاستخدام صلاحياتها للمطالبة بحظر الاحتجاج المقترح يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير العدل، أليكس تشالك، إنه لا يعتقد أن المسيرة المؤيدة لفلسطين يجب أن تستمر.

آلاف المدنيين في غزة

ودعا المشاركون في المسيرات في الأسابيع الأخيرة إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت الشهر الماضي بعد أن قتلت حماس 1400 شخص في إسرائيل واحتجزت أكثر من 200 رهينة.

وقُتل آلاف المدنيين في غزة في العملية العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين، وفقًا لهيئة الصحة في غزة، التي تديرها حماس.

ومن المقرر أن يبدأ احتجاج يوم السبت الساعة 12.45 ظهرًا في ماربل آرتش وينتهي عند السفارة الأمريكية في جنوب غرب لندن، على بعد حوالي ميلين من النصب التذكاري، حيث ستقام فعاليات تذكارية رسمية في اليوم التالي.