الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة إسبانية: إسرائيل تمارس جرائم حرب بحق المدنيين في غزة

ايون بيلارا
ايون بيلارا

أدانت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إيون بيلارا، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وممارسات دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، قائلة إنه يمكن اعتبار ما يحدث جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة.

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وقالت بيلارا:"اليوم، نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة، مما يترك مئات الآلاف من الناس بدون وقود وطعام وماء، بالإضافة إلى تنفيذ تفجيرات ضد السكان المدنيين، هذا هو العقاب الجماعي وانتهاك خطير للقانون الدولي، ويمكن اعتبارها جرائم حرب".

غضب اسباني ضد المجازر في غزة

وخلال الأيام الماضية خرجت العديد من الاحتجاجات الشعبية في مدريد، للتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.

فيما رفضت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة تحميل وتفريغ أي شحنات عسكرية في ظل الحرب في غزة، وحثت على حماية السكان المدنيين في مناطق الصراع، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها نقابات النقل البلجيكية الأسبوع الماضي.

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ونقلت رويترز عن جوزيب ماريا ديوب سكرتير النقابة إن القرار الذي اتخذته النقابة يوم الاثنين، رمزي في الغالب، ويسعى إلى تشجيع الموانئ الإسبانية الأخرى على أن تحذو حذوها.

فيما قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء وسام "كارلوس الثالث"، لا سيما بسبب دوره في "الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين"، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

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