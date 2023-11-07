الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس" تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لوقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلية التي ترتكب ضد سكان غزة، معتبرة إياها تُفضي إلى إبادة جماعية.

وحثت حماس المنظمات الدولية، على سرعة العمل الفوري لإعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء القطاع بما في ذلك مدينة غزة، والشمال التي يتواجد فيها نحو 900 ألف مدني، حسب بيان صحفي.
 

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وذكرت أن الاحتلال قطع جميع إمدادات المياه عن القطاع، وخصوصًا عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قصف الاحتلال ما تبقى من خزانات مياه بالصواريخ والقصف الجوي.

وحذرت حركة حماس، من شح المياه في قطاع غزة، مضيفة: "كما نحذر من سياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكنهم".

فيما أعلنت "حماس"، تدميرها 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون منذ صباح اليوم.

حماس غزة جرائم إنسانية شح المياه الامم المتحدة

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