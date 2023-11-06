الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: أوقعنا خسائر كبيرة بصفوف العدو وسنبقى شوكة فى حلق الاحتلال

حماس
حماس

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تقاتل جيش الاحتلال على كل الجبهات والمحاور، وتوقع خسائر كبيرة في عتاده وعديده.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، أن عناصر القسام استهدفوا الدبابات المحصنة بقذائف الياسين محلية الصنع، ودمروا مركبة النمر التي تباهى بها العدو أمام العالم.

وأشار إلى رفع عناصر المقاومة الراية فوق آليات العدو العسكرية، قائلًا إن خسائر جيش الاحتلال أكبر مما يعلنه، وإن ما يعلنه جزء يسير من الحقيقة وما يخفيه أعظم.

وذكر أن فشل الاحتلال في الميدان أحد أسباب القصف الوحشي على غزة، مؤكدًا أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال الزائل وغزة ستكون مقبرة للطغاة.

وتابع "المعركة على أشدها في أرض الميدان، مضيفًا: غزة ستبقى دومًا مقبرة للطغاة وقد كتبنا الانتصار في 7 أكتوبر".

وأوضح أن الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية مرتبطة بإدخال الوقود ومواد الإغاثة، مضيفًا: لا يقبل أحد الحديث عن جانب دون رؤية مطالب وحقوق ومظلمة الشعب الفلسطيني، والتي نرى أنها مقدمة على كل شيء.

حماس حركة حماس اسامة حمدان كتائب القسام الاحتلال جيش الاحتلال

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