الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة مواطن تزور مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط للدعوة للانتخابات

جانب من حملة مواطن
جانب من حملة مواطن

زارت وفد من حملة مواطن لدعم مصر، مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، بحضور كل من محمد فاروق المنسق العام للحملة، هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام للحملة، وإيرين هنري، منسق الكوادر النسائية الشبابية بالحملة، المستشار مجدي داود، نائب رئيس لجنة المواطنة بالحملة، الكاتب الصحفي أحمد الليموني، مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام - المنسق الإعلامي، المهندس ياسر مصطفى منسق الحملة بالمحافظة، والدكتورة إيمان عبد الساتر، نائب منسق المحافظة وقيادات وشباب الحملة بالمحافظة.

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والتقى وفد حملة مواطن، الأنبا دانيال مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقمص مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط، لبحث سبل التوعية وحث شعب الكنيسة وأبناء الوطن على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتعريف بأهمية المخاطر والمخططات المعدة من الأعداء لهدم مصر.

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وقال محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، إن الدولة المصرية بقيادتها على مختلف المستويات تعي جيدا المخطط ولديهم الدراسات الوافية عن كل التحركات الخارجية، مؤكدا على ضرورة اللحمة والاتحاد شعب وجيش وشرطة خلف الوطن، حتى لا تنجح مخططات الفتن.

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في السياق، أشاد هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، بالروح الطيبة والتنظيم الجيد ورؤية القائمين على الحفل وإظهار مصر بصورتها المعهودة باختلاف انتمائتها وأذواقها قائلاً: "هي دي مصر اللي عايزينها واللي عايش جوانا كلنا، تنوعنا سر اختلافنا وتميزنا".

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حملة مواطن دعم مصر محافظة أسيوط الأقباط الكاثوليك الانتخابات الرئاسية

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