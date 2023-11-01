الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حملة مواطن" تنظم مؤتمرا جماهيريا للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة الجمعة

حملة مواطن
حملة مواطن

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد يوم الجمعة المقبل، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتعاون مع مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية.

وأكد محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، أن الحملة اتخذت شعارا لها وهو "كن مع الوطن" وتبذل كل الجهود لتصل لكل مصري في بقاع الجمهورية، لتوعيتهم وتعريفهم بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن والأحداث المتسارعة في المنطقة، وهو أهم دوافع الحملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المشروع الوطني التي نسعى لأن يكمله، بعدما حرمت مصر على مدى سنوات طويلة بوأد أي قيام لدولة قوية متنوعة لها ثقلها وكلمتها، لا ترضخ ولا تنصاع لأي قوى.

 المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في "الجمهورية الجديدة"

وأوضح المنسق العام لحملة مواطن، أن المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في "الجمهورية الجديدة"، وأن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة، وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل نحو  ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب.

وأشار إلى أن الحملة ستنظم عدد من الفعاليات في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية، والمساهمة في صنع القرار وبناء الوطن.

ويشارك عدد من قيادات الحملة في المؤتمر الذي يقام على أرض مركز شباب ابن العاص بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وهم محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونصر مطر منسق الحملة بالخارج، والمهندس هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، والمهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابي، ومؤمن الجندي نائب المنسق الإعلامي للحملة.

مؤتمر جماهيري المشاركة الإيجابية حملة مواطن محافظة الشرقية الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة

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