الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حملة مواطن" تشيد بمؤتمر رئيس الوزراء بالعريش

حملة مواطن
حملة مواطن

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بمؤتمر القبائل ومشايخ سيناء مع القيادات السياسية والتنفيذية، على أعلى مستوى من الحضور، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقيادات السياسية، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من رؤساء الأحزاب.

وأكد محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، على جرأة القيادة السياسية على تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت القاتل، وهو ما يوضح مدى قراءة مصر للمشهد عن قرب ومعرفة المخطط المعد مسبقًا لانهاك الدولة الوطنية، وزعزت استقرارها وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا ونقف حائط صد وحيدة للدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ عليها وعدم تصفيتها.

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وأضاف "فاروق"، أن الخطوة الجرئية الذي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء تستحق الإشادة والدعم، مؤكدًا أن مصر أوصلت رسالتها المطلوبة لكل العالم، وهو التأكيد على الرفض التام من كل أطياف المجتمع لأي محاولة لتهجير سكان غزة إلى سيناء الحبيبة.

حملة مواطن دعم مصر القيادات السياسية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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