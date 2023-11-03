الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة مواطن.. مؤتمر شعبي حاشد في الشرقية دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر شعبي بمحافظة
مؤتمر شعبي بمحافظة الشرقية لدعم الرئيس السيسي

نظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرًا شعبيًا حاشدا بمحافظة الشرقية، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسط حضور جماهيري حاشد.

وشهد المؤتمر فعاليات نهائي دورى كرة القدم لمركز شباب ابن العاص بمركز كفر صقر، والتي أطلقها جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن على مستوى الجمهورية.

وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بينهم الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري القدم، ونصر مطر منسق حملة مواطن في الخارج وهيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وعبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب ونور هاشم عضو مجلس الشيوخ وخالد بدوى عضو مجلس النواب وعبدالله لاشين عضو مجلس النواب وعلاء عبد النبي عضو مجلس النواب.

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وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تظل شاهدة على مسيرة عطائه الممتدة.

ودعا “علام” جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة ليكمل ما بدأه.

وقال محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، إن مصر قدرها أن تظل الحاضنة والراعية لأشقائها، ولن تسقط بإذن الله بفضل قيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى المواقف الشجاعة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، فعلت هتافات الجماهير عاشت مصر حرة وعاشت فلسطين أبية ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم الحاضرون المؤتمر بالاجماع على ضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والمشاركة بكثافة والاختيار بكل حرية، وأن يكون شعارا واحد وهو"كن مع الوطن" للتصدي لأي محاولات خارجية تحيط بالوطن.

المؤتمر الشخصيات العامة الدكتور إيهاب الكومى الاتحاد المصري القدم حملة مواطن

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