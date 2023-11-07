مستشفى العريش يواصل استقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين

أوضح كريم رجب، مراسل قناة extra news ، تفاصيل استقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين في مستشفى العريش، قائلًا: "يزداد عدد الحالات من المصابين الفلسطينيين الذين يتوافدون على مستشفى العريش العام، وقد وصلت منذ قليل إلى مستشفى العريش العام حالتان، وهاتان الحالتان إحداهما كانت لسيدة كانت مصابة بكسر في اليد اليسرى فضلًا عن إصابات متعددة في الصدر، أما الحالة الأخرى فهي لمواطن فلسطيني وهي عبارة عن نزيف في المخ، بالإضافة إلى فقدان في الوعي وبعض الكسور في اليد اليسرى".

وأضاف كريم، خلال مداخلة عبر قناة extra news، أن كل هذه الحالات بمجرد وصولها إلى مستشفى العريش، تذهب إلى التشخيص المبدئي حتى يتم التعامل معها كما ينبغي من جانب الكوادر الطبية التي تتعامل مع هذه الحالات.

وأوضح، أن مستشفى العريش العام من خلال هاتين الحالتين يكون قد ارتفع إجمالي الحالات التي وصلت إليه حتى هذه اللحظة إلى 60 حالة من المصابين الفلسطينيين.

وأوضح، أنه في مستشفى العريش يتم التعامل مع هذه الحالات بحرفية عالية نظرًا للتوجيهات الخاصة بالقيادة السياسية بضرورة إتمام العناية الخاصة بهؤلاء الجرحى وخاصة أن عمليات وصول الجرحى تتزايد لحظة بعد أخرى عندما يتوافر لهم المرور الآمن من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية في ظل إنهاك المنظومة الصحية في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يكون الملاذ لهؤلاء المصابين يعتبر في المستشفيات المصرية ولا سيما مستشفيات شمال سيناء، حيث توجد ثلاثة مستشفيات؛ المستشفى الأولى في الشيخ زويد، وهو الأقرب إلى معبر رفح البري، أما المستشفى الثاني فهو هنا في مدينة العريش بالإضافة إلى المستشفى الثالث الذي يتواجد في مستشفى بئر العبد.