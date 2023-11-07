الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": وصول سيدتين من غزة إلى معبر رفح لتلقى العلاج بمصر

جريدة الدستور

كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، كريم رجب عن وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين منذ قليل، إلى مستشفى العريش العام، لتقديم العلاج اللازم لهم، قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكشف مراسل الفضائية خلال مداخلة هاتفية، عن وصول سيدتين لتلقي العلاج السيدة الأولي عمرها 38 عامًا وتعاني من كسر في الفقرات القطنية والثانية 30 عامًا وتعاني من كسر في فقرات العمود الفقري. 

وأضاف المراسل أن معبر رفح استقبل اليوم أربع حالات من ضمنهم ثلاث سيدات وطفل يعاني من أورام وتم توجيههم لمستشفي معهد ناصر بالقاهرة وتم توجيه الأخين لمستشفي آخر لتلقي العلاج. 

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