مشاجرة بين بنزيما ونونو سانتو.. والمدرب يقترب من مغادرة اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، دخل في مشاجرة مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي، في دوري أبطال آسيا.

وخسر الاتحاد السعودي أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة “ريليفو” الإسبانية، فإنه بين شوطي المباراة، قام سانتو بتوبيخ لاعبيه على ما قدموه في الشوط الأول، ليقوم بنزيما برفع صوته اعتراضًا على المدرب، ليوجه الثنائي صراخًا وعبارات متجاوزة لبعضهما البعض، شملت الإهاناتا.

كريم بنزيما يترك نونو على حافة الطرد بعد قتال قوي في غرفة تبديل الملابس

ويتفاوض الاتحاد مع المدرب البرتغالي لإقالته ويختبر سوق المدربين الفرنسيين لإرضاء لاعب ريال مدريد السابق وكانتي.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة النادي السعودي يقوم بتقييم أفضل طريقة ممكنة لإنهاء عقد سانتو، بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة في ظل وجود تعويض مالي مهم في حال رحيله.

وتابعت الشبكة أن العلاقة بين المدرب ونجم الفريق، وصلت إلى نقطة اللاعودة، فسانتو يرى بنزيما ليس منخرطًا اجتماعيًا بشكل كبير مع بقية زملائه، في حين أن لاعب ريال مدريد السابق لا يبدو أنه يتناسب بشكل جيد مع خطة المدرب في الملعب.

وأردفت “ريليفو” الاتحاد بدأ بالفعل يفكر في أسماء لتحل حل سانتو، مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية، حيث ظهر الفرنسي لوران بلان كاسم مرشح لتعويض المدرب البرتغالي.

واختتم التقرير، أن الحلم البعيد للمنال للسعوديين، هو الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الاتحاد، حيث عرضوا عليه بالفعل شيكًا على بياض، دون جدوى لإقناعه، وأن خيارات إعادة النظر في موقفه، في الوقت الحالي، ليس موجودة.