تقرير: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو والهولندي شرودر أبرز المرشحين

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، إلى اقتراب رحيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي بعد لقاء القوة الجوية العراقي.

وتلقى النادي السعودي هزيمة جديدة مع البرتغالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطا آسيا.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية، أن إدارة نادي الاتحاد بدأت اتصالاتها للتعاقد مع جهاز فني جديد للإشراف على الفريق تمهيدًا لإقالة البرتغالي نونو سانتو من منصبه.

وكشفت صحيفة “عكاظ"، أن الهولندي ألفريد شرودر المدير الفني للعين الإماراتي أكبر المرشحين لتولي الفريق بعد رحيل سانتو.

سانتو تولى تدريب الاتحاد في يوليو 2022 وقادهم في 56 لقاء فاز في 36 وخسر 8 وتعادل 12 وتوج معهم بلقبي الدوري والسوبر.

وفاز نادي القوة الجوية العراقي على ضيفه اتحاد جدة السعودي 2 -0 اليوم الاثنين على ستاد فرانسوا حريري في أربيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم علي جاسم بهدف للقوة الجوية في الدقيقة 44 ثم أضاف مهند عبدالرحيم الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الاثنين، سيباهان الإيراني مع ضيفه ايه جي ام كي الأوزبكي على ستاد آزادي في طهران.

ورغم الخسارة، حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للقوة الجوية، و4 نقاط من ثلاث مباريات لسيباهان، في حين لا يزال رصيد ايه جي ام كي خاليًا من النقاط.