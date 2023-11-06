الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القوة الجوية العراقي يسقط اتحاد جدة ويرتقي لوصافة مجموعته بدوري أبطال آسيا

فريق القوة الجوية
فريق القوة الجوية العراقي

حقق فريق القوة الجوية العراقي، فوزًا هامًا وثمينًا على ضيفه اتحاد جدة السعودي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (فرانسوا حريري) بأربيل، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ورفع القوة الجوية، رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة، بينما حافظ الاتحاد السعودي، على مقعده في صدارة الترتيب، برصيد 9 نقاط، رغم الخسارة في مباراة اليوم.

افتتح علي جاسم، التسجيل في الدقيقة 44، ثم أضاف مهند عبدالرحيم، الهدف الثاني في الدقيقة 52، من عمر اللقاء.

ومن المقرر، أن يستضيف سيبهان أصفهان الإيراني، ضيفه أجمك الأوزبكي، في الثامنة مساءً، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة ذاتها. 

 

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