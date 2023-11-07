متطوع مصري: نفتخر بالدور البطولي في مساعدة أشقاءنا الفلسطينيين

على معبر رفح في الخط الفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية يختلف المشهد تماما بين حرب الدمار والإبادة الجماعية للأشقاء في قطاع غزة وبين المشهد البطولي الذي شكله الشعب المصري منذ بدء تصاعد الأحداث القاسية.



ليشكل الشباب المتطوع في جمعيات التحالف الوطني خلية عمل تتبادل المهام ويكون إتمام الإنجاز على أكمل وجه منذ ما يزيد عن ٣٠ يوما، ليتم تسليم المهمة على حدود معبر رفح المصرية لإيصال المساعدات لداخل قطاع غزة.



إغاثات تتجمع بكل مكوناتها تحرص على ألا تترك تفصيلة غير مكتملة، فيقول محمد عبد الله، متطوع مصري، إن جهودنا الكبيرة تعكس ما تحمله قلوبنا من تعاطف وإنسانية لنقدم كل ما نستطيع تقديمه لإنقاذ هؤلاء المدنيين الذين لا يملكون إلا الصبر والاحتماء لإنقاذ أرض فلسطين من استيلاء العدو منذ عام 48.، معقبا نحن نفتخر بالدور البطولي في مساعدة أشقاءنا الفلسطينيين

وتابع المتطوع المصري، أننا كنا نخشى أن تفشل المفاوضات ولا تصل تلك المعونات لأشقاءنا في قطاع غزة، ولكن في ذات الوقت كنا نزيد من همتنا وحماسنا بأن الدولة المصرية لن تقف عن تلك المفاوضات لإيصال المساعدات الإغاثية حتى آخر شاحنة.

وأشاد بموقف الدولة المصرية من رفض التهجير وأن مصر استطاعت تقديم جهود كبيرة سواء من خلال القوافل الإغاثية أو السماح للمصابين للخروج والعلاج في المستشفيات المصرية في مدينة العريش.

وأكمل أن الرسائل التي تُسطر على الكراتين الإغاثية تحمل نوايانا الطيبة لطمأنة الأشقاء بأن النصر قريب ولكن ما عليكم سوى الصبر والاستمرار في كفاحكم.

