الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن مصري: مصر لن تقبل بالمخططات الصهيونية لتهجير أهالي غزة

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال كريم عمر، مواطن مصري إنه مهما زادت خطط الضغط الصهيونية على مصر لقبول فكرة التهجير إلى الأراضي المصرية، فلن نقبل ولن نطيع تلك المخططات، لأن ذلك يعني ضياعًا للقضية الفلسطينية وضياعًا لأرضنا المصرية معًا من أجل نجاح العدو.

وأضاف “عمر”: “ما يحدث في قطاع غزة بسبب التخاذل العربي وتباطؤ الخطوات الحاسمة لإجبار قوات الاحتلال على التراجع من حربهم على المدنيين في غزة ووقف إطلاق النار لقتل الأطفال الأبرياء”.

وأكمل: “لن نشهد موقفًا فعليًا وإيجابيًا كما شاهدنا من الدولة المصرية، سواء بإدخال المساعدات الإغاثية لإيقاف حرب الموت البطيء بإيقاف كل مقومات الحياة، من قطع المياه وحرب التجويع، والتي تعد أكبر قافلة إغاثية حتى الآن، مع استمرار تتابع الشاحنات لتقديم المعونات”.

وأشاد بإيجابية الموافقة على إدخال المصابين للعلاج في الأراضي المصرية، وجاهزية الاستقبال وتقديم الخدمات الطبية رحمة وعونًا لهم، قائلاً: “فدورنا البطولي يثمن استمرار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية وإخواننا العرب”.

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