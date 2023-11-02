عضو البرلمان الشبابي: اهتمام مصر بمصابي غزة يعكس رسالتها للعالم

قالت رضوى عادل، عضو البرلمان الشبابي، إن الدولة المصرية نجحت في إرسال رسالة إنسانية للعالم أجمع.

أضافت رضوى أن مصر هى النموذج الأمثل للدول الراغبة في تعلم كيفية إنقاذ الأبرياء من المدنيين الذين لا يملكون أي حيلة للدفاع عن أنفسهم وسط الحروب.

تابعت أن هناك مواقف بطولية للدولة المصرية منذ بدء الحرب على أشقاءنا في قطاع غزة سواء من خلال السعي إلى التواصل مع مختلف رؤساء وملوك الدول العربية والغربية للتوصل إلى حلول لضرورة إيقاف النار على المدنيين في غزة وإنقاذ الأطفال من قسوة القصف عليهم.

وواصلت أن ما يحدث في غزة يحمل أكبر معاني القسوة باستخدام كل الوسائل المحرمة والمجرمة دوليًا بهدف تحقيق مصالح شخصية، مضيفة أن هناك مخططات صهيونية تضغط على مصر لتنفيذ مكاسبها الشخصية، لكن نثق في مصر بأنها على وعي كافٍ بكل مخططات الاحتلال".

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