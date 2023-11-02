باحث علوم سياسية: حقوق الإنسان شعارات غائبة عن حرب الاحتلال على غزه

قال أحمد عادل، باحث علوم سياسية، إن حقوق الإنسان بريئه مما يحدث من حرب قاسية على المدنيين في قطاع غزة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال بكل سبل الحرب المحرمة دوليًا.

تابع المواطن المصري، أن ما تزعمه قوات الاحتلال بأن هذه الحرب للدفاع عن النفس هو مبرر لا تفسير له ومجرد استعطاف للمجتمع الدولي، فالدفاع عن النفس يكون بين جبهتين متكافأتين وليس تجاه مدنيين عزل لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، أطفالهم الذين يعدوا نصف عدد الشهداء الذي اقترب أعدادهم من 10 آلاف شخص شهيد.

وأكمل أن هناك حل لابد أن يتم تنفيذه في أقرب وقت للحفاظ على الحقوق الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دوله فلسطين مع الحفاظ على كامل حقوقهم، والتهجير ليس الحل كما يقول جيش الاحتلال فلا حل لقضية على سبيل احتلال أرض أخرى لأن هذا سيناريو غير مطروح للنقاش من الأساس؛ لأن سيناء مصرية وستظل مصرية، لا احتمال التفريط فيها.

وأشاد بهذه الرساله التي أوصلتها الحكومة المصرية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن عدد كبير من المشروعات القومية قيد التنفيذ والتدشين على أرض سيناء، لمشروعات تنموية اقتصاديًا وعمرانيًا.

وثمن الجهود المصرية لتهدئة الصراع على قطاع غزة، فمصر هي قلب الوطن العربي وهي ميزان المنطقة العربية، على عكس التباطؤ من بعض الشعوب العربية والغربية دون أي من سبل الضغط لإنقاذ هؤلاء الأبرياء.