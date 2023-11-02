الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باحث علوم سياسية: حقوق الإنسان شعارات غائبة عن حرب الاحتلال على غزه

المواطن أحمد عادل
المواطن أحمد عادل باحث علوم سياسية

قال أحمد عادل، باحث علوم سياسية، إن حقوق الإنسان بريئه مما يحدث من حرب قاسية على المدنيين في قطاع غزة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال بكل سبل الحرب المحرمة دوليًا.

تابع المواطن المصري، أن ما تزعمه قوات الاحتلال بأن هذه الحرب للدفاع عن النفس هو مبرر لا تفسير له ومجرد استعطاف للمجتمع الدولي، فالدفاع عن النفس يكون بين جبهتين متكافأتين وليس تجاه مدنيين عزل لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، أطفالهم الذين يعدوا نصف عدد الشهداء الذي اقترب أعدادهم من 10 آلاف شخص شهيد.

وأكمل أن هناك حل لابد أن يتم تنفيذه في أقرب وقت للحفاظ على الحقوق الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دوله فلسطين مع الحفاظ على كامل حقوقهم، والتهجير ليس الحل كما يقول جيش الاحتلال فلا حل لقضية على سبيل احتلال أرض أخرى لأن هذا سيناريو غير مطروح للنقاش من الأساس؛ لأن سيناء مصرية وستظل مصرية، لا احتمال التفريط فيها.

وأشاد بهذه الرساله التي أوصلتها الحكومة المصرية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن عدد كبير من المشروعات القومية قيد التنفيذ والتدشين على أرض سيناء، لمشروعات تنموية اقتصاديًا وعمرانيًا.

وثمن الجهود المصرية لتهدئة الصراع على قطاع غزة، فمصر هي قلب الوطن العربي وهي ميزان المنطقة العربية، على عكس التباطؤ من بعض الشعوب العربية والغربية دون أي من سبل الضغط لإنقاذ هؤلاء الأبرياء.

txt

مواطن: مصر تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة المساعدات للفلسطينيين

 

حقوق الانسان قطاع غزه الفلسطينية قوات الاحتلال الحقوق الفلسطينية سيناء مصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

محلل سياسى: إيران لن تضحى بمشروعها الإمبراطورى من أجل حركة المقاومة حماس

كندا: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن النفس لكن ليس على حساب الفلسطينيين

باحث علوم سياسية: حقوق الإنسان شعارات غائبة عن حرب الاحتلال على غزه

عاجل.. قصف إسرائيلى مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع