الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة المساعدات للفلسطينيين

مواطن مصري
مواطن مصري

قال إبراهيم خليفة، إعلامي شاب إن كلا الشعبين الفلسطيني والمصري لديهما ارتباط وثيق عبر الزمن وهناك تضامن وتعاطف خاص تجاه القضية الفلسطينية ونبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم كافة المساعدات والمفاوضات لإنقاذهم من تحت خط النار. 

وذكر أن الشعوب العربية والدول الغربية إذا لم تتحد أمام تلك المجزرة الإنسانية فمتى سيكون اتحادها لإنقاذ هؤلاء المدنيين والأطفال الأبرياء الذين يواجهون كل سبل الموت سواء بالحرب أو بنقص المعونات والإمدادات الإغاثية خاصة مع نفاذ كل سبل الحياة لديهم. 

وتابع المواطن المصري، أن سيناء أرض مصرية لن يستطيع أي أحد أن يقول أو يصرح بغير ذلك وسنستمر بالتواصل في تدشين الإنجازات ومد مشروعات التنمية هناك فرسالتنا للعالم أجمع ستوجه بالتنمية والعمران وتطوير تلك الأرض المقدسة من أرض مصر. 

ووجه المواطن المصري رسالته للشعب الفلسطيني بأن قضيتكم هي مؤشر العروبة وكاشف للفضائح الدولية وعليكم أن تصمدوا وترابطوا وتحتسبوا أنفسكم في سبيل عودة الأرض من يد الاحتلال إلى سلطتكم من جديد. 
 


 

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مواطنة مصرية: القضية الفلسطينية حلها باتحاد العرب وليس بالتهجير

 

 

 

قال ابراهيم خليفه، إعلامي شاب ان كلا الشعبين الفلسطيني والمصري لديهما ارتباط وثيق عبر الزمن وهناك تضامن وتعاطف خاص تجاه القضية الفلسطينية وبذل قصارى جهدنا من اجل تقديم كافة المساعدات والمفاوضات لانقاذهم من تحت خط النار. 

واصل المواطن المصري، ان الشعوب العربية والدول الغربية اذا لم تتحد امام تلك المجزره الانسانية فمتى سيكون اتحادها لانقاذ هؤلاء المدنيين والاطفال البرياء الذين يواجهون كل سبل الموت سواء بالحرب او بنقص المعونات والاامدادات الاغاثية خاصة مع نفاذ كل سبل الحياه لديهم. 

وتابع المواطن المصري، ان سيناء ارض مصرية لن يستطيع اي احد ان يقول او يصرح بغير ذلك وسنستمر بالتواصل في تدشين الانجازات ومد مشروعات التنمية هناك فرسالتنا للعالم اجمع ستوجه بالتنمية والعمران وتطوير تلك الارض المقدسة من ارض مصر. 

ووجه المواطن المصري رسالته للشعب الفلسطيني بأن قضيتكم هي مؤشر العروبه وكاشف للفضائح الدولية ووعليكم ان تصمدوا وترابطوا وتحتسبوا انفسكم في سبيل عوده الارض من يد الاحتلال الى سلطتكم من جديد. 


 

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