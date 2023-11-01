الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدرب "القومي لمواجهة الشائعات": تنمية سيناء رسالة قوية بعدم التخلي عن أرضنا المصرية

مواطنة مصرية
مواطنة مصرية

قالت هبة شتيوي، مدرب البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، إننا نتوجه بخالص التعازي نتيجة الأحداث المؤسفة والأكثر إيلاما التي يتكبدها أهل غزة المرابطين المؤمنين بقضيتهم العربية للحفاظ على أرضه واستردادها من يد قبضة العدو المحتل. 

واستاءت المواطنة المصرية، من الموقف الغربي الذي لا يكون على القدر المطلوب من المسؤولية للدفاع عن هؤلاء المدنيين العزل، وإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء، وما يرددونه هي عبارات رنانة كل ما يهمها هي المصالح الشخصية لتلك الدول ضد الكرامة العربية. 
 
وأكدت، كامل دعمها للموقف المصري والموقف الحاسم والصارم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن مصر وشرف الشعب المصري مع دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب أن تسلب أرض سيناء من بين أيدينا برفض التهجير لأشقاءنا الفلسطينيين والذين لا يقبلون هذا القرار بالترحيب للحفاظ على القضية التي يناضلون من أجلها منذ عام 48. 

وأشادت برسالة الدولة المصرية للعالم أجمع وليس للجانب الإسرائيلي المحتل، بأن أرض سيناء أرض مصرية ليس من حق أي أحد فرض قرارات عليها ونقابل هذا بالعمران والتطوير وهذا ما أرسلته الدولة المصرية اليوم من خلال تدشين الإنجازات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في خلال جولته الافتتاحية في الكتيبة 101 بالعريش. 
 

وتابعت، أن أرض سيناء لها من القدسية والمكانة لدى المصريين الكثير فهي الأرض التي استردت بالكفاح والحرب وعدم الاستسلام ودفع ثمنها بالدم شهداءنا ومهما تم من ضغط  لفتح المعابر وتهجير أشقاءنا الفلسطينيين، مؤكدة أن تنميتها رسالة من الدولة أننا لن نتخلى عنها. 


 

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مواطن: السيسى يدعم موقف الفلسطينيين فى حقهم للتحرر من الاحتلال





قالت هبه شتيوي، مدرب البرنامج القومي لمواجهه الشائعات، اننا نتوجه بخالص التعازي نتيجة الاحداث الموسفه والاكثر ايلاما التي يتكبد لها شعب غزه المرابط المؤمن بقضيته العربية للحفاظ على ارضه واستردادها من يد قبضة العدو المحتل. 

لمواطنة المصرية شرف الشعب المصري أرض سيناء الكتيبة 101 بالعريش أزمة الفلسطينية

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