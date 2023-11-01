الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بالأحزمة النارية

غزة
غزة

كشفت مراسلة القاهرة الإخبارية منة عوكل، من خان يونس، عن  تجدد الاشتباكات بين الاحتلال والفلسطينيين شرق قطاع غزة، فضلًا عن قصف الاحتلال محيط مستشفى الإندونيسي.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، في رسالتها على الهواء مباشرة، إن جيش الاحتلال فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بالأحزمة النارية، فضلًا عن استهدافه 4 منازل في مخيم جباليا.

في سياق متصل، أعلن مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، إنه قد يعلن وفيات كبيرة خلال ساعات إذا توقف مولد الكهرباء الرئيسي.

وقال الدكتور محمد أبوسليمة، مدير مستشفى الشفاء، بأن المستشفى استقبل يوم الأحد فقط 550 جريحًا، وحوالي 200 شهيد، الأمر الذي يجعل المستشفى غير قادر على تقديم الدعم.

ونوه أبوسليمة، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه يجب إدخال مستشفيات ميدانية للقطاع، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وإدخال الوقود للقطاع.

خان يونس الاحتلال غزة محيط مستشفى الإندونيسي مستشفى الاندونيسي جيش الاحتلال

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