الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منسق التحالف الوطني بالإسكندرية: القوافل الإغاثية المصرية دليل عملي على دعمنا لأشقائنا الفلسطينيين

النائب إيهاب زكريا
النائب إيهاب زكريا

أشاد النائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف هذه الآونة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، وقدرته على جمع مختلف الجمعيات الأهلية تحت مظلة مصرية واحدة للعمل سويا في خدمة المصريين بالداخل والأشقاء العرب في الخارج.

وقال منسق التحالف الوطني بالإسكندرية في تصريحات لـ"الدستور" إن الشعب المصري يقف خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، تضامنا مع القضية الفلسطينية وإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية ولكن دون التفريط في أرض سيناء المصرية.

وأضاف أن القوافل الإغاثية على حدود معبر رفح تعكس موقف الشعب المصري البطولي لمناصرة أشقائنا في فلسطين، لإنقاذهم من هول الدمار والصراع حتى الموت جوعا.

ولفت إلى أننا نشعر بالفخر أن هذه الشاحنات المصرية المزينة بشعار التحالف الوطني تعبر لحدود قطاع غزه الشقيق ويتناقله مختلف الوسائل الإعلامية العربية والغربية لوضح الجهود المصرية التي تظهر في وقت الأزمات بجداره.

ووعد منسق التحالف الوطني بالإسكندرية أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبرى في العمل الأهلي بالإسكندرية وأن التحالف دائما ما يسعى للم شمل العمل المجتمعي التنموي المصري المشرف والذي لا يبخل جهد ويظهر أثر مجهوده في وقت الأزمات.

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مواطن أردنى بالإسكندرية: من حق مصر حماية سيناء من مخططات التهجير

فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي التحالف الوطني القضية الفلسطينية القوافل الإغاثية معبر رفح

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