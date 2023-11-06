"التحالف الوطني": يصل بشكل يومي لمعبر رفح ما يقرب من 50 شاحنة

قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني، إنه يصل بشكل يومي إلى معبر رفح ما يقرب من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية ومواد طبية وإغاثية وبطاطين، للدخول إلي أهالي غزة.

200 شاحنة

وأضاف عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن هذا الدعم سيستمر فيما يقرب من 200 شاحنة أسبوعيًا، لافتًا أن هناك جسر برى من القاهرة من كل أعضاء التحالف لوصول المساعدات لمعبر رفح حتى وصولها للأشقاء فى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد عضو التحالف الوطني، أن التحالف بكل مؤسساته يواصل جهوده لدعم الشعب الفلسطيني من خلال إرسال قوافل متتالية لسد احتياجاتهم الطبية والإغاثية والغذائية، حيث يتم إرسال العديد من المواد الطبية الملحة فى ظل نقص الأدوية بالمستشفيات واستجابة لنداء الأطباء هناك، بالإضافة إلى أجهزة السكر والضغط والتنفس الصناعي ومستلزمات غرف العمليات والكسور باعتبارها من أكثر الأنواع التى يحتاجها المصابون داخل مستشفيات غزة.