الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشفى ناصر بخان يونس: الوضع لدينا كارثى

مستشفى ناصر بخان
مستشفى ناصر بخان يونس

أكد الدكتور سليم صقر، رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، أن الوضع في قطاع غزة كارثي لا وقود لا مياه صحية بالمستشفى، موضحًا أن المصابين مرصوصين لانتظار دورهم أمام غرف العمليات لإجراء عمليات لهم بسبب وصول المصابين بشكل دائم من هذا العدوان الغشيم.

وأضاف صقر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الوضع فى غزة كارثي لا وقود لا مياه صحية بالمستشفى وهي مكتظة بالنازحين والمصابين وعدد الأسرة لا يكفي، وأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ دائمًا في حالة طوارئ وقوة الاستيعاب أصبحت قليلة مقارنة بعدد المصابين.

ولفت سليم صقر إلى أن مستشفى ناصر يستقبل من محافظة خان يونس هي والمستشفى الأوروبي، موضحًا أن مستشفى ناصر به 346 سريرًا شاغرة بالمرضى والمصابين، والقصف لا يتوقف ثانية، وكل لحظة نسمع قصفا وتذهب سيارة إسعاف وتحضر مصابين وشهداء.

مستشفى ناصر خان يونس قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

الصحة العالمية: يجب وقف إطلاق النار فى غزة فورًا وحماية المرضى والمرافق الطبية

مدير "الصحة العالمية": صدمنى خبر استهداف سيارات الإسعاف بغزة

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: الاحتلال هدد مستشفى القدس عدة مرات بقصفه

"الخارجية الفلسطينية" تدين جرائم الاحتلال فى المستشفيات وتطالب المجتمع الدولى بحمايتها

عضو التحالف الوطنى: مصر نجحت بإدخال أكثر من 200 طن لغزة

تيار الاستقلال الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى تجاوز كل الحدود فى غزة

60 شهيدًا وجريحًا فى مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبى

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة