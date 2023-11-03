مستشفى ناصر بخان يونس: الوضع لدينا كارثى

أكد الدكتور سليم صقر، رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، أن الوضع في قطاع غزة كارثي لا وقود لا مياه صحية بالمستشفى، موضحًا أن المصابين مرصوصين لانتظار دورهم أمام غرف العمليات لإجراء عمليات لهم بسبب وصول المصابين بشكل دائم من هذا العدوان الغشيم.

وأضاف صقر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الوضع فى غزة كارثي لا وقود لا مياه صحية بالمستشفى وهي مكتظة بالنازحين والمصابين وعدد الأسرة لا يكفي، وأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ دائمًا في حالة طوارئ وقوة الاستيعاب أصبحت قليلة مقارنة بعدد المصابين.



ولفت سليم صقر إلى أن مستشفى ناصر يستقبل من محافظة خان يونس هي والمستشفى الأوروبي، موضحًا أن مستشفى ناصر به 346 سريرًا شاغرة بالمرضى والمصابين، والقصف لا يتوقف ثانية، وكل لحظة نسمع قصفا وتذهب سيارة إسعاف وتحضر مصابين وشهداء.