الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: يجب وقف إطلاق النار فى غزة فورًا وحماية المرضى والمرافق الطبية

غزة
غزة

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورًا وحماية المرضى والمرافق الطبية، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أكّد مسئول أممي في غزّة، اليوم الجمعة، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا، مشيرًا إلى استشهاد 38 شخصًا فيها.

وجراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والقصف المتواصل من الطيران والمدفعية والزوارق الحربية، لجأ أكثر من 600 ألف مواطن إلى مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أهمها مدارس.

وقال مدير الوكالة في قطاع غزّة توماس وايت عبر الفيديو «إنهم أشخاص يبحثون عن الحماية التي يؤمنها عَلَم الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي».

وأضاف أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المجتمعين للاستماع إلى تقرير حول الوضع الإنساني في قطاع غزّة «الحقيقة أننا لا نستطيع حتى توفير الأمن لهم تحت راية الأمم المتحدة».

منظمة الصحة العالمية وقف إطلاق النار غزة الصحة العالمية

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