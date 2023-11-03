الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال هدد مستشفى القدس عدة مرات بقصفها

محمد أبو سمرة
محمد أبو سمرة

أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، اليوم هو الأكثر بشاعة وإجرامًا وتوحشًا في العدوان الصهيوني الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، إثر استمرار الاحتلال استهداف المستشفىات وقوافل الإسعاف التي كانت تقل مجموعة من الجرحى لمغادرة المستشفى لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وذكر أبو سمرة خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن طيران الاحتلال قصفت عدة سيارات إسعاف والبوابة الخارجية لمستشفى الشفاء وهي عبارة عن خيم للاجئين والنازحين، لافتًا أنه في نفس الوقت قصفوا مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى بغزة، وقصف محيط المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بمشروع بيت لاهيا.

ولفت محمد أبو سمرة إلى أن جيش الاحتلال هدد مستشفى القدس عدة مرات بقصفها، مؤكدًا على اقتراب نفاذ الوقود والأدوية، لأن سلطات الاحتلال تمنع وكالة الغوث الأونروا والصليب الأحمر من إيصال المساعدات الدوائية والمهمات الطبية والمواد الغذائية التي قامت مصر بتوصيلها للقطاع.

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