الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تيار الاستقلال الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى تجاوز كل الحدود فى غزة

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

أكد الدكتور محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن  العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن تحتمل على المستوى الإنساني والدولي وأيضًا، خرقه لكافة القوانين الدولية فما يرتكبه هي جرائم حرب وإرهاب منظم.

وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الاسرائيلي يوجه رسالة للفلسطينيين مفادها "ليس هناك فلسطيني واحد في مأمن من القتل والإعدام".

ومن جانبها، كشفت إدارة مستشفيات غزة، عن أنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة القافلة، كما جرى التنسيق لمرور القافلة دون أي استهداف من الاحتلال، ورغم ذلك تم استهدافها دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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