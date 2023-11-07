الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الاتصالات: محو الأمية الرقمية لـ4600 مواطن بقرى "حياة كريمة" بالقليوبية

وزير الاتصالات فى
وزير الاتصالات فى القليوبية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تحويل 3303 عميل إلى خدمات الفيبر بقرية طحانوب مشيرا إلى أنه تم تحويل نحو 4010 عميل بقرية كفر شبين إلى خدمات الفيبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء كما تم ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمى لمكتب البريد بالقرية ضمن جهود وإنجازات ملف حياة كريمة.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية مشيرا أنه من المقرر الانتهاء من ربط 3 آخرين قبل منتصف الشهر الجارى على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء اعمال توصيل باقى المرافق.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالى مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة وكذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما اوقات صرف المعاشات؛ فضلا عن بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصرى البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين. 

وزير الاتصالات حياة كريمه محو الأمية الامية الرقمية تكنولوجيا المعلومات

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