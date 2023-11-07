الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الاتصالات يفتتح مدرسة WE التطبيقية في طوخ بالقليوبية

وزير الإتصالات..
وزير الإتصالات.. يفتتح مدرسة WE التطبيقية فى طوخ بالقليوبية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مدرسة WE التطبيقية التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتابع الوزير والمحافظ أعمال مد المدرسة التطبيقية بمدينة طوخ بلوازم البنية التحتية من شبكات التغذية الكهربائية والمياه والمعامل، بالإضافة إلى عمليات التحديث بما يواكب استراتيجية مصر الرقمية.

وأوضح الوزير أنه تم افتتاح أربع مدارس بمحافظات أسيوط والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، ليصل عدد مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة تابعة للشركة المصرية للاتصالات تغطي محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد الوزير والمحافظ، توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية "طحانوب"، بمركز شبين القناطر، وتشغيل خدمة الإنترنت فائق السرعة.

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جاء الافتتاح خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، لمحافظة القليوبية يرافقه قيادات الوزارة، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الوزارة نجحت في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة، بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

كما افتتح الوزير مكتب بريد ترسا الجديد والذي جرى إنشاؤه مؤخرًا على مساحة 130 مترًا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني، والخدمات البريدية من إيداع وسحب وصرف معاشات كما جرى تزويد المكتب الجديد أيضًا بماكينات صرف آلي لصرف المعاشات.

وتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه بعد ذلك إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ومركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 وتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين، كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.

محافظ القليوبية المدرسة التطبيقية تكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت

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