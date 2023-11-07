الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح مشروعات تنموية

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح مشروعات تنموية

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمراكز ومدن محافظة القليوبية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ الوزير والمحافظ الجولة بتفقد كبائن التليفونات الحديدية بقرى طحانوب وكفر شبين التابعين لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، كما تم استعراض ما تم إنجازه خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الإنترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

وتابع الوزير أن هناك 4 قرى جار الانتهاء منها بالتزامن والتنسيق مع المرافق العامة بالقري، بالإضافة إلى أن هناك 13 قرية تم الانتهاء منها مدنيًا، وجار أعمال التركيبات، كما تم تنفيذ 528 كابينة بقرى المركز حتى الآن بتزويد المنازل والمصالح الحكومية والمدارس بخدمات الإنترنت.

كما أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة نجحت في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية، لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة، بواقع إنشاء 443 برج محمول جديدًا، وتطوير 576 برج محمول.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات مكتب بريد بنها العمومي بالعاصمة ومكتب بريد ترسا بمركز طوخ خلال زيارته محافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والمهندس رأفت هندى، والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير، والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى، ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات. 

وخلال الجولة تفقد الوزير مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.

وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، فى تصريحات إعلامية، إن جولة وزير الاتصالات فى محافظة القليوبية انطلقت من مدينة شبين القناطر، حيث تفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفرشبين، وتوجه الوزير إلى مدينة طوخ، حيث تفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وفي قرية ترسا بطوخ، افتتح الوزير مكتب بريد ترسا الجديد، والذى تم إنشاؤ مؤخرًا على مساحة 130 مترًا، الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكل أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات، كما تم تزويد المكتب الجديد أيضًا بماكينات "A T M" لصرف المعاشات أيضًا.
وتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه بعد ذلك إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ومركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2، وتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين، كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.

وزير الاتصالات محافظة القليوبية المشروعات التنموية تكنولوجيا المعلومات أبراج المحمول

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