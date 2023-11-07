وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة نجحت في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، وإنشاء 1019 برجا محمولا لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برجا محمولا جديدا، وتطوير 576 برجا محمولا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات مكتب بريد بنها العمومي بالعاصمة ومكتب بريد ترسا بمركز طوخ خلال زيارته لمحافظة القليوبية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والمهندس رأفت هندي، والدكتورة غادة لبيب، نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات.

وزير الاتصالات يتفقد مشروعات حياة كريمة في قريتى طحانوب وكفر شبين

وخلال الزيارة قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، في تصريحات إعلامية، أن جولة وزير الاتصالات في محافظة القليوبية انطلقت من مدينة شبين القناطر، حيث تفقد ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفر شبين، وتوجه الوزير إلى مدينة طوخ، حيث تفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وفي قرية ترسا بطوخ افتتح مكتب بريد ترسا الجديد، والذي تم إنشاءه مؤخرا على مساحة 130 مترا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني والخدمات البريدية بكافة أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات، كما تم تزويد المكتب الجديد أيضا بماكينات "A T M" لصرف المعاشات أيضا.

وتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه بعد ذلك إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ومركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2، وتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين، كما يتفقد الوزير مركز ابداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.