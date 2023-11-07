الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

وزير الإتصالات فى
وزير الإتصالات فى القليوبية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة نجحت في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، وإنشاء 1019 برجا محمولا لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برجا محمولا جديدا، وتطوير 576 برجا محمولا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات مكتب بريد بنها العمومي بالعاصمة ومكتب بريد ترسا بمركز طوخ خلال زيارته لمحافظة القليوبية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والمهندس رأفت هندي، والدكتورة غادة لبيب، نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات.

وزير الاتصالات يتفقد مشروعات حياة كريمة في قريتى طحانوب وكفر شبين

وخلال الزيارة قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، في تصريحات إعلامية، أن جولة وزير الاتصالات في محافظة القليوبية انطلقت من مدينة شبين القناطر، حيث تفقد ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفر شبين، وتوجه الوزير إلى مدينة طوخ، حيث تفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وفي قرية ترسا بطوخ افتتح مكتب بريد ترسا الجديد، والذي تم إنشاءه مؤخرا على مساحة 130 مترا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني والخدمات البريدية بكافة أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات، كما تم تزويد المكتب الجديد أيضا بماكينات "A T M" لصرف المعاشات أيضا.

وتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه بعد ذلك إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ومركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2، وتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين، كما يتفقد الوزير مركز ابداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.

وزير الاتصالات محافظ القليوبية خدمات المحمول حياة كريمه خدمات الإتصالات

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 285 حالة تعد على الأراضي الزراعية

لفتح باب التطوع للطلاب.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة

غدا.. وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد ترسا الجديد في القليوبية

وزير الشباب والرياضة بالقليوبية: قلوبنا مع أهل فلسطين

وكيل "رياضة القليوبية": نفذنا 118 مشروعا استثماريا لدعم الشباب

محافظ القليوبية يقود حملة لوقف بناء مخالف وتعديات في بنها

محافظ القليوبية يفتتح فعاليات برنامج "البناء الثقافي للأئمة والخطباء"

فحص 1230 حالة فى قافلة طبية مجانية بقرية الصفين بكفر شكر

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

المخرج أحمد صالح ينتهى من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا