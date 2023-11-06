غدا.. وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد ترسا الجديد في القليوبية

يجري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة لمحافظة القليوبية غدا الثلاثاء يجري خلالها جولة فى مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات القومية، يرافقه النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والمهندس رأفت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات.

قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عضو مجلس النواب عند دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية فى تصريحات له،إن جولة وزير الاتصالات فى محافظة القليوبية ستبدأ من مدينة شبين القناطر حيث يتفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفر شبين ثم يتوجه إلى مدينة طوخ.

وأضاف أنه سيتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وبعد ذلك يتوجة الى قرية ترسا بطوخ ايضا لافتتاح مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم إنشاءه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد أيضا بماكينات "A T M" لصرف المعاشات أيضا.

بعد ذلك يتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ثم يتفقد مركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 ويتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية.