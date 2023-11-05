الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لوقف بناء مخالف وتعديات في بنها

محافظ للقليوبية يقود
محافظ للقليوبية يقود حملة لوقف بناء مخالف وتعديات ببنها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

 

جاء ذلك خلال إيقاف "المحافظ" لأعمال بناء مخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة ٢٠٠م٢ بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها، يرافقه العقيد ياسر عبد الواحد مأمور قسم ثان بنها، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والرائد أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب سامي عيسى مباحث قسم ثان بنها وذالك تماشيًا مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على مقدرات الأجيال القادمة.


وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذًا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة كافة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين.

 

ووجه المحافظ بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.

محافظ القليوبية حملة مكبرة بناء مخالف الأرض الزراعية أملاك الدولة

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