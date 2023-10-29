محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف الطرق بمدينتي بنها وكفر شكر

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الرصف الجارية بمدينتي بنها وكفر شكر، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.

استهل "المحافظ" الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله ٦٥٠ متر وعرضه ١٨ متر بعد التوسعة بتكلفة إجمالية ٧ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك وعمل توسعة وفرد تربة زلطية ثم فرد طبقة السن، وجاري الرش بمادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، وتم الإنتهاء من التدبيش بجانب الطريق، كما ستتضمن الأعمال إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق وعرض ١م مع تزويدها بأعمدة إنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.

كما تفقدَ "الهجان" أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل، والذي يبلُغ طوله ٨٠٠ متر بعرض ٨ متر بعد التوسعة بتكلفة ٥ مليون جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وقد تم الإنتهاء من توسعة الطريق وعمل التربة الزلطية وفرد طبقة السن تمهيدًا لرش مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، يُذكر أن شارع الترعة يربط شارع كلية التجارة بشارع ٨ بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشددَّ "المحافظ" خلال جولته على ضرورة دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من كفائتها وإصلاح التالف منها، مع زراعة أشجار بنوع موحد على إمتداد الطريق لعودة الشكل الجمالي للمدينة مع مراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات المُتعاقد عليها.

واستكمل جولته بالتوجه لمدينة كفر شكر لمُتابعة أعمال الرصف الجارية بعدد (٥) شوارع رئيسية وفرعية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ومنها شارع التحرير (قصر الثقافة) والذي يبلُغ طوله ٣٧٥ متر بعرض ٦متر، إذ تم إزالة الأسفلت المُتهالك وجاري رفع مطابق الصرف الصحي وتوريد طبقة السن يليها أعمال الرش والطبقة الرابطة والسطحية

كما تفقد شارع البنك الأهلي بطول ٣٢٠ متر وعرض ١٢ متر وتم تكسير الأسفلت وتم فرد طبقة السن تمهيدًا لرش مادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، بالإضافة إلى تفقد شارع البنك الزراعي بطول ١٨٠متر وعرض ٧متر، وشارع حسن عامر بطول ٢٠٠متر وعرض ٨ متر، وشارع سالم دقدوقة بطول ١٨٠متر وعرض ٨ متر، وتمت أعمال فرد طبقة السن وجاري رفع مطابق الصرف الصحي ثم الطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية

وفي السياق ذاته تابعَ محافظ القليوبية أعمال رصف طريق كفر شكر – منيا القمح ضمن خطة رد الشيء لأصله للعام المالي الحالي، والذي يبلُغ طوله ٢٢٧٠كم بعرض ٧م بعد التوسعة، ويتم تنفيذ الطريق على ثلاثة قطاعات وتم تكسير الأسفلت المتهالك بالقطاع الأول بطول ٤٢٠م وجاري توريد طبقة السن، وتم توريد طبقة السن للقطاع الثاني بطول ١٤٥٠م، وجاري توريد طبقة السن للقطاع الثالث بطول ٤٠٠م

فيما تابع المحافظ أعمال رصف طريق المنشأة الكبرى ضمن خطة رد الشئ لأصله ويبلُغ طول طريق المُنشأة الكُبرى ١٨٥٠ متر بعرض ٨ متر بعد التوسعة، إذ تم توريد طبقة الأساس لـ ١٢٠٠متر وجاري إستكمال التوريد لباقي المسافة ثم رش مادة الـ،mco يليها بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية.

كما تم تفقد طريق المُنشأة الصغرى ضمن خطة رد الشئ لأصله والذي يبلُغ طوله ١٠٠٠ متر وعرض ٧.٥متر، إذ تم الإنتهاء من توريد طبقة الأساس بطول الطريق بالكامل وجاري توريد مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة السطحية والنهائية.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر والمهندسة حنان إبراهيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، وياسر إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بنها.