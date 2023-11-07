مع احتفالات رؤساء الملائكة.. المطران جورج خضر: كل إنسان له ملاك حارس

تستعد كنيسة الروم الارثوذكس للاحتفال بعيد رؤساء الملائكة، وعلى خلفية الاستعدادات للاحتفال نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، متحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية، جزء من عظة غروب الملاك ميخائيل للمطران جورج خضر مطران الروم في جبيل.

كل إنسان له ملاك حارس

وقال مطران الروم في جبيل خلال العظة، نحن في كنيستنا نؤمن أن كل إنسان له ملاك حارس هذا سر لا أحد يعرف من هو ملاكه الحارس، لكن عين الله ملاكًا لكل إنسان يحرسه، لهذا نستعمل هذه العبارة الملاك الحارس تقف القصة عند هذا هو خادم لله وخادمنا لله.

الملاك تعتبره الكنيسة قديسًا لذلك له عيد

وتابع الملاك تعتبره الكنيسة قديسًا لذلك له عيد، نعرف أسماء الملائكة من الكتاب المقدس، وهم أصدقاؤنا بمعنى أنهم يصلون من أجلنا، فيما هم قائمون في حضرة الله في السماء.

وأضاف المطران جورج خضر، الملاك الحارس مذكور في صلاة النوم الصغرى والكبرى وفي قانون الملاك الحارس، بحيث نطلب شفاعة الملائكة، نعتبر أنهم يصلون نعتبر أن عندهم وعيًا، عندهم وعي وفهم هم واقفون في حضرة الله، وأيضًا نؤمن أن هذا الملاك الحارس يدعمنا أمام الله، نحن للسيد له المجد وحده وهو وحده ربنا ومخلصنا فإننا إذا ذكرنا القديسين، ومنهم الملائكة المهم أن نقترب من يسوع، هذه الغاية فإذا وقفت عند ميخائيل وجبرائيل ورفائيل فأنت تترك المسيح، انت تذهب معهم إنك تصطحبهم معك إلى يسوع. وهم يأخذونك إلى يسوع.

جدير بالذكر أنه في يوم الجمعة 10 نوفمبر بمناسبة عيد رؤساء الملائكة سيترأس البابا ثيودوروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر - القاهرة.

وعن مواعيد الصلاة فتتمم الكنيسة يوم الخميس 9 نوفمبر، صلاة الغروب الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة 10 نوفمبر، صلاة السحر الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.