الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس مكاريوس أسقف فاو بأدكو

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس مكاريوس أسقف فاو بأدكو.

على خلفية الاحتفالات، قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد الأب المغبوط القديس مقاريوس أسقف إدكو، وقد تم فيه كلام النبي داود “طوبى للرجل الذي لم يتبع مشورة المنافقين، ولم يقف في طريق الخطاة، ولم يجلس في مجالس المستهزئين، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا”.

رؤيته للمسيح

هذا القديس هو الذي حفظ وصية سيده، وتاجر بالوزنة فربح، فكم من الآيات والعجائب آجراها الله علي يديه، منها انه لما كان في مدينة إدكو كان عندما يصعد علي المنبر ليعظ الشعب يكثر من البكاء، ولما سأله بعض تلاميذه عن سبب بكائه، قال له كان ينظر خطايا الشعب وأعمالهم الرديئة، وذات مرة رأي السيد المسيح في الهيكل والملائكة يقدمون له أعمال الشعب واحدا فواحدا، وسمع صوتا يقول "لماذا تتوانى يا أسقف عن وعظ شعبك " فقال " يا رب انهم لا يقبلون كلامي"، فقال يجب علي الأسقف إن يعظ الشعب، فان قبلوا، وإلا فدمهم علي رؤوسهم".

 ولما دعوه للذهاب إلى مجمع خلقيدونية مع الاب ديسقورس ووصلا إلى قصر الملك منعه الحجاب من الدخول لحقارة ملبسه حتى عرفهم الاب ديسقورس انه أسقف إدكو، ولما دخل وسمع قول المخالفين في السيد المسيح، حرم الملك في المجمع وقد استعد إن يسلم نفسه للموت في سبيل المحافظة علي الإيمان الأرثوذكسي، فنفوه مع الاب ديسقورس إلى جزيرة غاغرا، ومن هناك أرسله الاب ديسقورس مع تاجر مؤمن إلى الإسكندرية قائلا له "إن لك هناك إكليل شهادة"، فلما وصل إلى مدينة الإسكندرية واتفق وصول رسول الملك بكتاب فيه الأمانة الجديدة الخلقدونية القائلة بالطبيعتين .

 وقد أوصاه الملك قائلا بان من يكتب اسمه أولا على هذه الأمانة يصير بطريركا على المدينة، فكان بالمدينة مقدم القسوس اسمه بروتاريوس، وقد أخذ الكتاب ليكتب اسمه أولا، فذكره القديس مقاريوس الأسقف بالقول الذي قاله له الأب ديسقورس عند ذهابه إلى المجمع وهو "انك ستستولي على كنيستي بعدي، فتذكر الكلام وتوقف عن الكتابة فلما علم رسول الملك إن الأسقف غير موافق علي أمانة الملك، ولم يكتب اسمه ايضا وثب علي الأسقف وركله فتنيح علي الأثر ونال إكليل الشهادة، وأخذه المؤمنون ودفنوه مع جسدي يوحنا المعمدان واليشع النبي، فتحقق بذلك ما قاله هذان القديسان في الرؤيا بهذا الاب الأسقف، إن جسده سيكون مع جسديهما، وقد انتقل إلى السيد المسيح فائزا بإكليل المجد.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديس مكاريوس اسقف فاو استشهاد القديس مكاريوس اسقف فاو بأدكو السنكسار

مواد متعلقة

الأنبا ابرام يرأس اللقاء السنوي للجنة المجمعية للتربية الدينية بالفيوم

المطران شامي يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بالإسكندرية

الأنبا باسيليوس يلتقي لجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا 2030"

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيسَين الشهيدَين غلكتيون وزوجته إبستيمي

الكنيسة المارونية في مصر تتذكر مار آسيا الصدّيق المعترف

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رسولًا وسبعة شهداء

الكنيسة البيزنطية تحيي ذكرى المعترف رئيس أساقفة القسطنطينيّة

يحتفل به كاثوليك مصر.. تعرف على القديس إيلتود رئيس الدير ومؤسسه

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

خلال أيام.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات شراكة لبدء تصنيع السيارات فى مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

رجل أمريكا الأخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة