الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رسولًا وسبعة شهداء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس تيمون الرسول أحد السبعين رسولًا وأحد الشمامسة السبعة، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس تيمون الرسول، وهو أحد السبعين رسولًا الذين انتخبهم الرب وميزهم، كان لهذا القديس من المواهب القدرة على شفاء المرضي إخراج الشياطين .

قد لازم المسيح حتى صعوده إلى السماء، بعدها ثابر علي خدمة التلاميذ، إلى إن حلت عليهم جميعًا نعمة الروح القدس، انتخبه التلاميذ من بين السبعة الشمامسة الذين أقاموهم لخدمة الموائد، قد شهد عنهم الكتاب "انهم كانوا ممتلئين نعمة حكمة".

بعد أن أقام في خدمة الشمامسة مدة وضعوا عليه اليد أسقفًا على مدينة بسري الغربية من أعمال البلقاء، فبشر فيها بالمسيح، وعمد كثيرين من اليونانيين اليهود، فقبض عليه الوالي عذبه بعذابات كثيرة، أخيرًا أحرقه بالنار، فنال إكليل الشهادة.

تذكار السبع شهداء بجبل انطونيوس

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى السبع شهداء بجبل أنطونيوس وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تذكار السبعة الشهداء الذين استشهدوا على يد البربر بجبل القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.

ومن جهة أخرى شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، احتفالية المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بتخريج الحاصلين على الدورات التدريبية الأساسية للمعهد خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2022 من الآباء الأساقفة والكهنة، والتي أقيمت مساء اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعُرِضَ أثناء الاحتفالية فيلم وثائقي عن المعهد منذ نشأته، وتحدث عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف السندي، مقدمًا الشكر لقداسة البابا على دعمه الدائم لـ "COPTICAD" وحرصه على ترسيخ أسلوب العمل المؤسسي في الكنيسة، مؤكدًا أن غَرسَ رؤية العمل المؤسسي يحتاج إلى صبر وعمل وإخلاء ذات، مشيرًا إلى أن الدورات الأساسية منذ عام 2019 وحتى عام 2023، اجتازها 17 من الآباء الذين نالوا درجة الأسقفية حديثًا، و9 من مدبري الأديرة القبطية، و500 من الآباء الكهنة وأعضاء مجالس الكنائس وأمناء الخدمة بـ26 إيبارشية وقطاعًا رعويًّا.