الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات عاجلة من النيابة في مقتل عجوز شبرا الخيمة

النيابة
النيابة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة قتلها عامل وزوجته بدائرة القسم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة والتحفظ على المتهمين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبي وبالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجني عليها)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

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ظروف غامضة تحيط بالعثور على جثة مسن بالطالبية

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مناظرة جثة مسنة فى السيدة زينب: 3 طعنات بالبطن والصدر

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجني عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبي الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية"). 

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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