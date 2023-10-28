مناظرة جثة مسنة في السيدة زينب: 3 طعنات بالبطن والصدر

ناظرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، جثة عجوز مقتولة في مسكنها بمنطقة السيدة زينب.

وتين أن الجثة لسيدة تدعى «عطيات. ف»، بها ثلاث جروح طعنية في أماكن متفرقة من الجسم البطن والصدر والظهر، مما أسفر عن تهتك بالرئتين والكلى وتسبب في نزيف دموي غزير أوقف الوظائف الحيوية للأجهزة عن الحركة، وحدوث الوفاة.

كان تم العثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بدائرة القسم، تم التحفظ على الجثة، وسماع أقوال الجيران، وفحص آخر المترددين على الشقة محل الواقعة.