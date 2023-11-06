الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صاحب محل مزق جسده.. تشريح جثة بائع متجول في دار السلام

جثة
جثة

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، الإثنين، التحقيق مع صاحب محل متورط في قتل بائع متجول بسبب خلافات بينهما في منطقة دار السلام.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بقتل بائع متجول طعنا بمطواة، بسبب قيام المتوفى ببيع ملابس أمام المحل الخاص به في دار السلام، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد استقبال بائع متجول، توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة دار السلام قتل بائع متجول صاحب محل التحقيق نيابة حوادث حلوان الكلية

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