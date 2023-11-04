السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تشويه وجه طالب بسبب سرقة بالإكراه فى دار السلام

حبس
حبس

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال شاب تعدى عليه سائق بالضرب مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي عميق بالوجه.

وقال الشاب إنه طالب وأثناء ركوبه مع سائق توك توك استغل أن الطريق خالي من المارة وفي مكان نائي وحاول سرقته بالإكراه وعندما رفض وتصدى له استخرج آلة حادة من ملابسه ووجه طعنة له في وجه وفر هاربًا.

وتابع أن المتهم فر هاربًا وتركه ينزف بدمائه حتى استعان بأحد الأشخاص الذي نقله للمستشفى على الفور، وتبين إصابته بجرح قطعي تسبب له في عاهة مستديمة بالوجه، واتهم السائق بالشروع في قتله.

وتبين من التقرير الطبي الخاص بالضحية أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي طويل في الوجه تسبب في عاهة مستديمة بنسبة 30 % حيث تسبب الجرح في قطع أوتار وعضلات في الوجه.

تحرر المحضر رقم 12723جنح قسم دار السلام لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

نيابة دار السلام الجزئية جرح قطعي عميق بالوجه سائق شاب

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