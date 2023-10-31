مناظرة جثة عامل في دار السلام: تهتكات بالصدر والرئتين

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مقتل عامل على يد اخر، طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما، بمنطقة دار السلام.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشخص في العقد الرابع من العمر، مصاب بجرحين طعنيين، وبعض الكدمات، أدت إلي نزيف دموى وتهتكات بالأجهزة الحيوية مثل الرئتين والبطن، توفي على أثرها.

وكانت أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطه بمكان الواقعة، لتفريغها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكانت استقبلت أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة فى منطقة دار السلام وبالانتقال عثر على جثة "رضا.ح" مصاب بطعنات نافذة سددها له آخر بسلاح أبيض -سكين.