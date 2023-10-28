السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تهشم الجمجمة ونزيف حاد.. نتائج مناظرة النيابة لمقتل فرد أمن في دار السلام

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في واقعة مقتل فرد أمن على يد 3 أشخاص؛ بسبب خلافات مالية.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لرجل أربعيني العمر ويرتدي كامل ملابسه، وبها كسور بسائر الجسد وكدمات وتهشم بالجمجمة ونزيف حاد أدى إلى الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت جهود أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة) أمام العقار محل البلاغ،  وعُثر بين طيات ملابسه على (هاتفه المحمول)، وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بذات العقار.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين – سيدة )، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإلقاء المجني عليه من شرفة شقة بالعقار محل الواقعة بسبب خلافات مالية بين المتوفي والمتهمين المذكورين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

نيابة دار السلام قتل فرد امن خلافات مالية مناظرة النيابة الجثة لرجل أربعيني

مواد متعلقة

النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالسيدة زينب

الاستماع لأقوال الشهود في واقعة العثور على جثة شخص

النيابة تناظر جثة شاب عثر عليها في منزله بمنشأة ناصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل