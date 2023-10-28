تهشم الجمجمة ونزيف حاد.. نتائج مناظرة النيابة لمقتل فرد أمن في دار السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في واقعة مقتل فرد أمن على يد 3 أشخاص؛ بسبب خلافات مالية.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لرجل أربعيني العمر ويرتدي كامل ملابسه، وبها كسور بسائر الجسد وكدمات وتهشم بالجمجمة ونزيف حاد أدى إلى الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت جهود أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة) أمام العقار محل البلاغ، وعُثر بين طيات ملابسه على (هاتفه المحمول)، وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بذات العقار.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين – سيدة )، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإلقاء المجني عليه من شرفة شقة بالعقار محل الواقعة بسبب خلافات مالية بين المتوفي والمتهمين المذكورين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق