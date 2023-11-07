رئيس جهاز تنمية العاشر يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية

أجرى المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية ومشاريع الإسكان، وكان يرافقه نواب رئيس الجهاز والمهندسين الاستشاريين وشركات تنفيذ المشروعات.

تفاصيل تنفيذ المشروعات التعليمية والخدمية في الحي 16.

واستهل المهندس علاء منيع والوفد المرافق له جولته التفقدية لمعرفة نسبة إنجاز مشروع حضانة الجاري تنفيذها في القطعة رقم 76 بالحي، موضحًا أن إجمالي تكلفتها بلغ حوالي 29.496 مليون جنيه، كما تابع تنفيذ مدرسة تعليم أساسي في الحي 16 بنموذج 33 فصلًا وبلغت تكلفة المشروع الفنية حوالي 52.944 مليون جنيه.

كما تابع مسئولو جهاز العاشر من رمضان تنفيذ السوق التجاري بنموذج 12 محلاً تجاريًا المقام بالقطعة رقم 75 رقم 5 بالحي 16 وقد تجاوزت تكلفة المشروع حوالي 23.499 مليون جنيه.

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واستكمل المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولاته لمتابعة تنفيذ مشروعات الاسكان الجاري تنفيذها بالحي الـ20، والـ21 بالمدينة.

وتفقد مسؤولو جهاز العاشر والوفد المرافق له استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة بواقع 2352 وحدة سكنية في الحي العشرين بمشروع مبادرة مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي نموذج 90 متر مربع والتي تتضمن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، شاملة أعمال المرافق مثل المياه والصرف والكهرباء والطرق والغاز الطبيعي.

استكمال مسؤولو جهاز العاشر من رمضان جولاتهم التفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ 178 عمارة سكنية بواقع 4272 وحدة سكنية في الحي الواحد والعشرين على مساحة متر مربع للوحدة، نموذج 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، كاملة المرافق مثل المياه والصرف والكهرباء والطرق والغاز الطبيعي. كما تابعوا كافة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وجهات العمارات.

كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق لانتهاء من كافة المشروعات القومية في التوقيتات المحددة. يأتي ذلك في ضوء الاهتمام بكافة المشروعات في المدينة وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن في مجال الإسكان.