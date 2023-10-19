رئيس جهاز العاشر يتابع المرحلة الرابعة لمشروع مليون وحدة سكنية

تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، تنفيذ المرحلة الرابعة للمشروع القومي للمبادرة الرئاسية مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى متابعة نسبة إنجاز مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي ومحطات المياه المغذية لمشروعات القومية بمدينة العاشر من رمضان.

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علاء منيع يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان فى المرحلة الرابعة

واستهل رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان جولاته التفقدية برفقة المهندسين التنفيذيين للمشروعات القومية ونواب رئيس جهاز بمتابعة مشروع تنفيذ عدد ٥٢ عمارة سكنية و1248 وحدة سكينة بمشروع الإسكان اجتماعي "ضمن المرحلة الرابعة بمشروع إسكان اجتماعي شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة نموذج ٢ غرفة وصالة وحمام ومطبخ كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق-غاز طبيعي.

جهاز العاشر يتفقد نسبة إنجاز المرحلة الثانية من تنفيذ محطة تنقية المياه

واستكمل المهندس علاء منيع برفقة نواب رئيس الجهاز، جولاته التفقدية للمرحلة الثانية من تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه بطاقة إنتاجية تصل لنحو ٦٠٠ ألف متر مكعب لكل يوم والتي تخدم المدن الجديدة مدينة العاشر من رمضان، مدينة بدر، مدينة الشروق، خليج السويس، العاصمة الإدارية.

كما تابع تنفيذ المشروعات بمنطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط نموذج الوحدات السكنية 100، 110، 120 متر مربع للوحدة السكنية كاملة التشطيب شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة

واختتم جولاته باجتماع طارئ للشركات المنفذة للمشروعات لمشروعات الإسكان والمحطات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.