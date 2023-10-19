الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر يتابع المرحلة الرابعة لمشروع مليون وحدة سكنية

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر

تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، تنفيذ المرحلة الرابعة للمشروع القومي للمبادرة الرئاسية مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى متابعة نسبة إنجاز مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي ومحطات المياه المغذية لمشروعات القومية بمدينة العاشر من رمضان. 

https://www.dostor.org/4526629

علاء منيع يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان فى المرحلة الرابعة

واستهل رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان جولاته التفقدية برفقة المهندسين التنفيذيين للمشروعات القومية ونواب رئيس جهاز بمتابعة مشروع تنفيذ عدد ٥٢ عمارة سكنية و1248 وحدة سكينة بمشروع الإسكان اجتماعي "ضمن المرحلة الرابعة بمشروع إسكان اجتماعي شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة نموذج ٢ غرفة وصالة وحمام ومطبخ كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق-غاز طبيعي.

جهاز العاشر يتفقد نسبة إنجاز المرحلة الثانية من تنفيذ محطة تنقية المياه

واستكمل المهندس علاء منيع برفقة نواب رئيس الجهاز، جولاته التفقدية للمرحلة الثانية من تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه  بطاقة إنتاجية تصل لنحو ٦٠٠ ألف متر مكعب لكل يوم  والتي تخدم المدن الجديدة مدينة العاشر من رمضان، مدينة بدر، مدينة الشروق، خليج السويس، العاصمة الإدارية.

كما تابع تنفيذ المشروعات بمنطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط نموذج الوحدات السكنية 100، 110، 120 متر مربع  للوحدة السكنية كاملة التشطيب شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة

واختتم جولاته باجتماع طارئ للشركات المنفذة للمشروعات لمشروعات الإسكان والمحطات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

مشروع مليون وحدة سكينة العاشر

مواد متعلقة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يعلن عن خريطة المشروعات التنموية بالحي الـ20

رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ مشروعات خدمية بتكلفة 53 مليون جنيه

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم