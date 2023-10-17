رئيس جهاز العاشر من رمضان يعلن عن خريطة المشروعات التنموية بالحي الـ20

كشف المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، عن خريطة جديدة لتنمية المدينة من خلال المشروعات القومية، وذلك بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيويا وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق

تطوير مشروع سكن لكل المصريين

وقال المهندس علاء منيع في تصريح لـ" الدستور " أن المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الخدمات الاقليمية بمشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط نموذج 100 ، 120،110 متر مربع للوحدة السكينة كاملة التشطيب لــ 6 عمارات بواقع 144 وحدة سكنية وكل عمارة تحتوي 6 ادوار وتحتوي كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة .

خريطة المشروعات القومية والتنموية بالحي الـ20 بالعاشر

وأعلن رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، عن خريطة المشروعات التنموية جار تنفيذها بالحي الـ20 والتي تتمثل في تنفيذ السوق التجاري بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 نموذجاً 12 محلاً تجارياً، بالإضافة أن جار تنفيذ حضانة للأطفال بالمجاور الـ4 بالحي الـ20 وقد تصل تكلفتها لنحو 45 مليون جنيه.

واستطرد رئيس جهاز العاشر من رمضان، قائلا أن تشمل خريطة مشروعات التنموية بالحي الـ20 تنفيذ أعمال الوحدة الصحية بالمجاورة الـ4 بالحي الـ20 وقد تصل تكلفتها نحو 51 مليون جنيه.

استكمال المهندس علاء محمد منيع ، أن جار تنفيذ السوق التجاري بالمجاورة الـ3 بالحي 21 نموذج 12 محلاً تجارياً وقد تبلغ التكلفة التقدير لتنفيذ المشروع نحو ما يقرب من 30 مليون جنية ، فضلا عن ذلك جار تنفيذ مشروع حضانة رقم 4 بالمجاورة الـ3 بالحي الـ21 بتكلفة قد تصل لجنة 40.8 مليون جنية كما جار تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 3 بالحي 21 بتكلفة تقديرية تصل لـ47 مليون جنية .